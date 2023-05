Approcci hard su una minorenne con la scusa dei passaggi in auto, condannato per violenza sessuale

ANCONA - Quando lei aveva capito che quei comportamenti erano sbagliati aveva registrato una sorta di confessione con il telefonino, facendo parlare quell’uomo che all’inizio la lusingava facendola sentire importante e protetta. Con l’audio si era presentata dalla polizia per denunciarlo. «Si è approfittato di me», avrebbe raccontato una 17enne, di origine straniera, residente in città. Le indagini della squadra mobile hanno fatto finire a processo un 67enne che ieri il gup Alberto Pallucchini ha condannato per violenza sessuale a otto mesi di carcere, pena sospesa, e 5mila euro di risarcimento alla minore. Stando alle accuse in tre occasioni l’uomo avrebbe palpeggiato la ragazzina, in auto, inducendola anche ad una prestazione sessuale.

Era l’estate del 2021. Il 67enne, osimano, l’aveva avvicinata in piazza Ugo Bassi, mentre era con una amica. Aveva convinto entrambe a salire nella sua auto per dare loro un passaggio. Nel tragitto era nata una amicizia con scambio di cellulari. L’adulto avrebbe continuato a scrivere alla 17enne e i due si sarebbero visti altre tre volte. Con la scusa dei passaggi in auto lui avrebbe allungato le mani per toccarla e l’avrebbe baciata. In una occasione ci sarebbe stata anche una prestazione sessuale. Gli incontri sarebbero avvenuti tra Ancona e il parco pubblico di Torrette. La 17enne aveva realizzato che era un comportamento sbagliato e prima di denunciare l’uomo aveva registrato con il cellulare un audio dove lui confessava gli approcci spinti. La condanna è arrivata in abbreviato. La minore era parte civile con l’avvocato Ennio Tomassoni. L’imputato era difeso dall’avvocato Antonella Caporalini. L’adulto ha sempre negato i fatti.