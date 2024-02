Picchiata e violentata dal marito: «Sei mia, se mi lasci ti faccio morire di sete»

ANCONA - Dieci anni di matrimonio durante i quali sarebbe stata picchiata, violentata e umiliata continuamente. «Sei mia, fai quello che dico io o ti ammazzo e nessuno riconoscerà la tua salma, ti faccio morire di sete». A subire tutto questo è stata una donna, mamma di tre bambini che avrebbero assistito a molti episodi in casa quando il loro padre aggrediva la madre. L’uomo, un 50emme marocchino, è finito a processo per maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, lesioni, violazione degli obblighi di assistenza familiare e violazione del divieto di avvicinamento. Il collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini lo ha condannato a sette anni e sette mesi per tutte le imputazioni. La coppia, residente nell’hinterland anconetano, è rimasta unità per dieci anni e la donna avrebbe subito le aggressioni fisiche e morali dal 2009 al 2019, quando poi ha denunciato il marito orco dal quale si è separata.

L'imputato, stando alle accuse, le avrebbe fatto mancare anche i soldi per la spesa che piuttosto spendeva per comprare alcolici e tornare spesso a casa ubriaco. Le avrebbe impedito di uscire, di occidentalizzarsi, di trovarsi un lavoro. Se provava a ribellarsi erano botte, anche davanti ai figli e persino quando era incinta. Il marito è arrivato a colpirla perfino con un bastone. Poi la costringeva a rapporti sessuali che lei non voleva. La denuncia è stata fatta alla polizia dopo l’ennesimo episodio di percosse. Temeva per la sua vita e quella dei figli. Ha chiesto la separazione, lasciandolo e trovando ospitalità altrove. L’uomo ha iniziato a perseguitarla con appostamenti sotto casa. Anche il divieto di avvicinamento imposto dal gip avrebbe violato. L’imputato, difeso dall’avvocato Rossana Ippoliti, nega tutto. Uscite le motivazioni della sentenza potrà fare appello. Il tribunale intanto lo ha infangato anche a 30mila euro di provvisionale da dare ala ormai ex moglie.