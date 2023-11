Violenza sessuale su una bambina, lo jesino evade per una passeggiata e aggredisce i carabinieri

Il 33enne di Jesi accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina, avvenuta in un campeggio del Trasimeno questa estate, è stato arrestato e condotto nel carcere di Ancona, in attesa del trasferimento nel centro specializzato Cipm nel trattamento psichiatrico dei pedofili.

È quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari, aggravando la prima misura degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, dopo che due giorni fa l’indagato era evaso per fare una passeggiata, a Jesi. Il 33enne, si apprende, ha aggredito i Carabinieri che stavano eseguendo l’ordine del giudice con lo spray al peperoncino.

A chiedere il trasferimento in un centro di cura sono stati i genitori del giovane, tramite l’avvocato Stefano Migliorelli, consapevoli che in carcere le condizioni del 33enne potrebbero solo peggiorare, sempre più convinto di aver titoli e diritti di insegnare ai bambini e stare con loro. Questo nonostante l’ex maestro sia già stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Ancona per un altro episodio di violenza nei confronti di una bambina. In questa vicenda avvenuta in Umbria, la Procura di Perugia contesta anche il possesso di materiale pedopornografico. Al termine dell’udienza di convalida di ieri il difensore dell’indagato aveva espresso “fiducia che possa essere preso in carico dal Cipm di Milano, condotto dal dottor Paolo Giulini, un’organizzazione a cui il Tribunale di Milano ha spesso affidato soggetti complicati per le varie terapie. Qualunque altra soluzione sarebbe una sconfitta”. Oggi l’ennesimo episodio con l’aggressione ai danni dei militari.