Due anni di violenze sessuali su figlia e nipote, papà finisce in carcere

ANCONA - Abusi sessuali sulla figlia e la nipote, 50enne finisce in carcere. L'ordine di carcerazione è stato eseguito ieri mattina dal personale della squadra Mobile di Ancona. L'uomo dovrà scontare la condanna di 4 anni e 8 mesi per violenze sessuale. I reati, secondo quanto emerse nell'indagine, erano stati posti in essere tra il 2015 e il 2017.

A dare l’allarme di ciò che stava accadendo era stata proprio la figlia che, nell’ottobre 2017, aveva avuto un attacco di panico a scuola e si era confidata con le insegnanti. La bambina aveva raccontato che anche sua cugina più piccola, che viveva nello stesso stabile, aveva subito le stesse violenze.