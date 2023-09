Violenta la ex e la sequestra in casa per una notte: condannato a 8 anni

ANCONA - Voleva un chiarimento così l’ha incontrata in taverna, nella casa dei genitori di lei ma per la donna è stato l’inizio di un incubo. Sequestrata per una notte sarebbe stata abusata sessualmente e picchiata con calci e pugni per essere liberata solo la mattina dopo. L’ex compagno ieri è stato condannato dal collegio penale del tribunale dorico, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, ad otto anni di reclusione e al risarcito danni per la vittima pari a 30mila euro. Imputato uno jesino di 39 anni, difeso dall’avvocato Luca Bartolini. Si è sempre dichiarato estraneo alle accuse sostenute nel processo anche in merito alle lesioni repertare poi in ospedale. Per lui era caduta da un albero. I fatti contestati risalgono a luglio del 2019, in un comune della Vallesina. La coppia era stata insieme diversi anni poi lei, una 35enne, aveva deciso di lasciarlo. Lei sospettava un tradimento e avrebbe chiesto per questo un chiarimento.

Arrivato in taverna avrebbe fatto una scenata di gelosia durante la quale la donna, parte civile nel processo con l’avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, ha cercato di fuggire. L’ex l’avrebbe presa per i capelli riportandola in taverna dove le avrebbe strappato i vestiti e poi l’avrebbe violentata chiudendola a chiave per non farla uscire. Solo la mattina dopo ha riaperto la porta. Il padre di lei, raccolte le confidenze della figlia, aveva informato i carabinieri dove è stata poi fatta denuncia. La pena di otto anni è stata per una triplice accusa: violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. La pm Irene Bilotta aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo. Per le botte subite e l’atto sessuale contro la sua volontà la 35enne aveva avuto una prognosi di 10 giorni. La difesa ricorrerà in appello.