Condannato per violenza sessuale: arrestato dalla polizia ferroviaria

Un uomo di origini polacche di 35 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Fabriano per il reato di violenza sessuale e violenza privata. Le manette sono scattate dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ancona, a seguito di una condanna a 1 anno e 7 mesi di reclusione.

L’arresto è stato frutto dell’intensificazione dei controlli della polizia ferroviaria, coordinata dal compartimento Polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona, in relazione al weekend di esodo in vista delle festività natalizie.