Si infila nel letto dove dormiva una donna con il figlio per abusare di lei: 40enne portato in carcere

ANCONA – Si era infilato nel letto della padrona di casa che dormiva con il figlio, in quell’appartamento dove la famiglia gli aveva dato ospitalità, con l’intenzione di abusare di lei e minacciando di ucciderla quando era riuscita a scappare se avesse raccontato tutto. Nella giornata di mercoledì è quindi arrivato il provvedimento di carcerazione nei confronti di un 40enne.

I fatti risalgono al 2020 quando l’uomo, che conosceva molto bene sia la vittima che la sua famiglia, si era introdotto nel letto dove la donna si era coricata insieme al figlio, provando a consumare un rapporto sessuale. Non essendo riuscito nel suo intento, visto che la vittima era riuscita a sottrarsi alla violenza fuggendo dalla stanza con il figlio per uscire dall’abitazione e chiedere aiuto, l’ha minacciata riportandola all’interno della casa con la forza, chiudendo la porta d’ingresso alle sue spalle e tappandogli la bocca per evitare di urlare, dicendo inoltre che l’avrebbe uccisa nel caso avesse raccontato l’episodio.

Avvertito il marito, tornato immediatamente a casa ed aiutato da un connazionale ad allertare le forze dell’ordine, la donna è stata raggiunta presso l’abitazione dai poliziotti, che hanno denunciato l’uomo in stato di libertà. Nelle ultime ore è stato raggiunto dagli agenti nella sua abitazione di residenza, ed è stato portato in carcere dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione, per violenza sessuale, violenza privata e minacce aggravate.