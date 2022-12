Resta innamorata dopo la fine della storia, lui ne approfitta: le chiede soldi, poi la violenta

ANCONA - Violentata dopo avergli prestato i soldi, scatta l’arresto per l’ex. Lei 20 anni, lui 40. Second quanto ricostruito dagli agenti della squadra Mobile, coordinati dal vicequestore Carlo Pinto, la coppia aveva avuto una breve relazione la scorsa estate. La ragazza non aveva poi accettato la scelta di lui di interrompere il rapporto. Da qui sarebbero scattati diversi tentativi di riconquistare l’uomo ma a questo punto lui avrebbe approfittato dei sentimenti della giovane per farsi consegnare somme di denaro.

In una occasione, dopo aver ricevuto i soldi, l’uomo avrebbe invitato la 20enne in casa costringendola poi ad un rapporto sessuale nonostante il rifiuto. La ragazza è stata poi refertata con ecchimosi sulle cosce e alla spalla. Per il 40enne sono scattati i domiciliari con la misura del braccialetto elettronico. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa: «Continua la mattanza domestica che ci restituisce una società incapace di liberare le donne dal loro inferno privato. La battaglia deve essere affrontata prima di tutto con la Forza della Cultura, che sia cioè più forte».