Violentata dall’ex che l’aveva lasciata, 40enne subito a processo

ANCONA - La lascia dopo una breve relazione estiva ma lei è ancora innamorata e così l’uomo, più grande di 20 anni, avrebbe approfittato spillando soldi alla ex e abusando anche sessualmente di lei. Adesso lui rischia una condanna per lesioni e violenza sessuale. La procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per un 40enne finito, nel dicembre scorso, ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La misura cautelare era stata chiesta dalla procura e firmata dal gip dopo le indagini della polizia. La vittima, poco più che 20enne, aveva sporto denuncia dopo l’ultimo episodio che le era accaduto. Il 17 ottobre dello scorso anno lui, dopo un incontro in cui si era fatto dare dei soldi, l’avrebbe spinta a salire a casa sua dove avrebbe abusato sessualmente di lei provocandole lividi alle cosce e ad una spalla.

La giovane aveva sporto denuncia in questura ed era partita una indagine al termine della quale, poco prima del Natale scorso, era scattata la misura cautelare per il presunto violentatore. Oggi, davanti al gup Alberto Pallucchini, l’imputato ha fatto richiesta di essere processato con il giudizio abbreviato condizionato dalla ammissione di indagini difensive. La discussione è stata fissata per il prossimo 25 settembre. Il 40enne è difeso dall’avvocato Federico Liuti. La giovane si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Scaloni. La storia tra vittima e aggressore era durata il tempo di una estate ma la ragazza non si sarebbe rassegnata dopo che lui l’aveva lasciata per un’altra. L’uomo avrebbe approfittato di questo per chiederle denaro.