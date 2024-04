Prende a pugni l'auto di una donna per uno sgarro stradale poi minaccia il compagno: «Ti schiaccio, so dove stai»

ANCONA - Se la precedenza si dà a destra lui, un motociclista, era in torto marcio. Si sarebbe dovuto fermare all'incrocio dove arrivava una donna al volante di una Fiat Panda, ma è stata la conducente dell'auto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Eppure l'uomo aveva avuto da ridire. Con i pugni aveva colpito carrozzeria e finestrino della vettura. Teatro del diverbio stradale l'incrocio tra il sottopasso di via Lotto e via Vallemiano. Era il 30 gennaio del 2019. Un motociclista di 48 anni, in sella ad una Honda, stava percorrendo via Vallemiano quando, all’incrocio si è trovato davanti una Fiat Panda guidata da una anconetana di 66 anni. La donna proveniva da piazza Ugo Bassi e si è trovata il motociclista alla sua sinistra. Il 48enne avrebbe dovuto darle la precedenza ma non si sarebbe fermato. Si è sfiorato l'incidente.

Il motociclista ha iniziato ad inveire contro la donna parole senza senso e ha tirato dei pugni sul cruscotto e al finestrino. L'automobilista non ha risposto alla provocazione e ripresa la marcia è andata casa, a pochi metri di distanza. II 48enne l'avrebbe inseguita e poi bloccata quando la donna ha parcheggiato. Ha ripreso ad insultarla ancora con brutte parole. Il compagno della 66enne che era a casa è sceso per difenderla ma il motociclista ne ha avute anche per lui. «Ti schiaccio e ti lascio per terra», gli avrebbe urlato intimandogli di andarsene via. Poco dopo il motociclista se ne è andato via continuando a minacciare il compagno della donna così: «So dove stai». Per cinque giorni di fila si è presentato sotto casa della coppia suonando il campanello come intimidazione per poi fuggire. La donna lo ha denunciato alla polizia e il 48enne è finito a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni per violenza privata. Questa mattina la coppia ha testimoniato in aula raccontando i fatti. Prossima udienza il 12 giugno.