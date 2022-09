Litigano con i compagni, ma è la punta dell’iceberg: in entrambi i casi c’è un passato di violenza

SENIGALLIA - Litiga con il compagno durante lo shopping, chiama la polizia. Agli agenti la donna ha raccontato che quello era solo l’ultimo episodio in ordine di tempo e in passato c’erano stati episodi di minacce gravi. Nei suoi confronti sono state attivate le procedure a tutela delle donne vittime di violenza.

Episodio quasi analogo, sempre a Senigallia: la polizia era intervenuta per una lite domestica. Secondo le parole della donna, il marito aveva posto in essere già in passato violenze psicologiche e fisiche dovute anche all’abuso di alcol. La donna è stata condotta in un altro domicilio.