Violenza contro le donne, prosegue la campagna della polizia "...questo NON è AMORE"

Dal 2016 prosegue la campagna di informazione e sensibilizzazione permanente “… questo NON è AMORE”, che costituisce un importante punto di riferimento delle strategie preventive sviluppate dalla Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere, grazie alla modalità di approccio attento e proattivo.

Nella prospettiva di educare e formare le generazioni future ad una corretta impostazione delle relazioni affettive e al rispetto della persona, domani 25 novembre, presso il Liceo Savoia- Benincasa di Ancona, si terrà un incontro rivolto ai giovani studenti di tutti gli indirizzi scolastici, volto proprio a focalizzare la loro attenzione sul valore dell’individuo, del rispetto della sfera personale e delle condotte non idonee dal punto di vista penale. L’incontro fortemente voluto dal Questore di Ancona Cesare Capocasa e dalla Dirigente Scolastica Alessandra Bertini, rappresenta il primo step di una serie di iniziative, a cura della Polizia di Stato nelle sue diverse componenti e specialità, che si svolgeranno negli Istituti Scolastici di Ancona e Provincia, volti ad “Educare alla Legalità”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di Ancona.

Inoltre, dalle ore 09.30, presso la Sala Albanese della locale Questura, si terrà un convegno sul tema: “Questo non è amore- Riflessioni e strategie di contrasto alla violenza di genere”, cui interverranno, oltre al Questore di Ancona, il Procuratore Aggiunto c/o la locale Procura della Repubblica Valentina d’Agostino; il Primario del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona Susanna Contucci; la psicologa clinica e criminologa forense Margherita Carlini, dell’Associazione “ Donne e Giustizia” e l’avvocato Siusi Casaccia, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. Nel pomeriggio, in piazza Roma, dalle ore 16.00 sarà presente il Camper della Polizia di Stato, con un’equipe specializzata, con il medico principale della Polizia di Stato e personale dedicato, per offrire a tutte le donne un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto, finalizzato a tutelarle contro la violenza fisica, psicologica, verbale ed economica.