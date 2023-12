ANCONA – Una panchina rossa per contribuire a sensibilizzare verso una maggiore consapevolezza del fenomeno della violenza di genere e verso nuove strategie di contrasto ad essa. Con lo scopo di continuare questo impegno, attraverso un cambiamento culturale, la Provincia di Ancona, su iniziativa della Consigliera di Parità Bianca Maria Orciani, ha aderito al progetto PanchineRosseTM inaugurandone una nel cortile della sede della stessa Provincia in strada di passo Varano, alla presenza del personale, della consigliera di Parità della Provincia di Ancona dott.ssa Bianca Maria Orciani, del dott. Roberto Anselmi del Comitato Unico di Garanzia, dei sindacati e delle forze dell’ordine

Nel suo intervento, il Presidente Carnevali ha sottolineato come: “La panchina vuole essere un simbolo per ricordarci della necessità di una continua opera di educazione e sensibilizzazione per la difesa dei diritti delle donne, per la prevenzione dei crimini contro il genere femminile e la valorizzazione del ruolo sociale della donna nella famiglia, nei luoghi di lavoro e nella società nel suo complesso. Come Provincia la scorsa settimana abbiamo sottoscritto in Prefettura il protocollo operativo della rete antiviolenza, però credo che la vera svolta sia l’educazione paritaria di genere nelle scuole, in particolare verso i ragazzi di oggi che saranno gli uomini di domani. ”

La Consigliera di Parità dott.ssa Orciani ha messo in luce l’importanza dell’azione culturale nella prevenzione dei fenomeni di violenza, in particolare la capacità di saper riconoscere gli stereotipi nei quali le donne vengono imprigionate mentre Roberto Anselmi del Comitato Unico di Garanzia evidenziato come:” In un mondo ideale oggi non saremmo qui ad inaugurare l’ennesima panchina rossa. Il Comitato Unico di Garanzia è un prezioso strumento presente nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione che può agire concretamente per contrastare la violenza sulle donne, contribuendo ad avviare quell’imprescindibile cambiamento culturale che serve per opporsi alla normalizzazione della cultura della violenza.”