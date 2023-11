"Questo non è amore", giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Incontro tra istituzioni e studenti

Non è amore se c'è violenza. Spiegarlo ai ragazzi con i toni e le parole giuste, alleggerendo il contesto quando il peso della riflessione diventa troppo forte, come nel momento in cui viene ricordata Giulia, la ragazza veneta uccisa dall'ex fidanzato, facendo rumore tutti assieme per dire basta alla violenza contro le donne. E' quanto si sono impegnate a fare stamane le istituzioni durante un incontro alla Mole, dal titolo "Questo non è amore", con gli studenti delle scuole superiori, organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, Comune di Ancona- assessorato Pari Opportunità, Questura di Ancona e Ufficio Scolastico regionale, nell'ambito delle iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne.

Ad animare l'incontro, tra un intervento istituzionale e l'altro (la presidente della Commissione Maria Lina Vitturini, l'assessore comunale Orlanda Latini, S.E Prefetto, Darco Pellos, il Questore Cesare Capocasae la Vice Questore Marina Pepe) l'attore Stefano Masciarelli e il musicista Guido Trivellini che con simpatia e abilità hanno motivato e coinvolto il pubblico. Toccante la testimonianza di un pugile italiano, in passato autore di maltrattamenti, e di Don Aldo Buonaiuti, prete di strada che ha speso la sua vita a sostegno delle vittime della prostituzione e dei ragazzi e famiglie nel disagio. Riconoscere e respingere comportamenti e azioni non in linea con una relazione affettiva è possibile per le ragazze, senza timore e senza vergogna, così come chiedere aiuto con l'aiuto degli adulti alle forze dell'ordine, sempre a disposizione dei cittadini, è stato ripetuto all'uditorio più volte. Nell' ottica di una alleanza e una solidarietà “maschi e femmine” con pari diritti e pari dignità che proprio dalla scuola può prendere le mosse. .