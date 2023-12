L'ennesima lite fa scoprire anni di violenza, ammonimento per un uomo

ANCONA - Litigano alla presenza del figlio minorenne, ma il 30enne vessava la convivente da anni. Violenza fisica e psicologica, ed è per questo che è scattato l'ammonimento del questore. E' stata la donna a chiamare i poliziotti durante la lite. Forze dell'ordine che erano già intervenute altre volte nell'abitazione.

La questura ricorda che è prevista la possibilità di accedere a percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti attraverso l’associazione POLO9 presente sul territorio del capoluogo. Il Questore Capocasa: “Ribadiamo a tutti coloro che possono essere vittime di violenza, che non sono soli. In caso di disagio chiamare il numero della Rete Nazionale Antiviolenza 1522 e in caso di pericolo chiamare sempre il 112. Aiutateci ad aiutarvi.”