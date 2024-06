Violento, ubriaco e "divorato" dalla gelosia: picchia la compagna anche davanti alla figlia minorenne

Il Questore di Ancona ha emesso nelle ultime ore un ammonimento nei confronti di un 46enne. L'uomo è accusato di violenza domestica ai danni della sua compagna convivente.

Le indagini hanno rivelato un quadro di maltrattamenti motivati da un'ossessiva gelosia e dall'abuso di alcol. Questi comportamenti violenti, sia fisici che psicologici, hanno richiesto in un caso l'intervento delle Forze dell'ordine. Una situazione aggravata dalla presenza della figlia minore della coppia durante gli episodi di violenza. In questo caso, l'ammonimento è stato adottato immediatamente per proteggere la vittima e interrompere le condotte violente dell'uomo. Inoltre, il soggetto è stato avvisato che, in caso di recidiva, verrà sporta denuncia d'ufficio. Gli è stata inoltre offerta la possibilità di intraprendere percorsi di gestione della rabbia attraverso associazioni presenti sul territorio.