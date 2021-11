Violenze e minacce contro la ex, scattano gli arresti domiciliari

Per lungo tempo ha dovuto subire vessazioni, molestie e maltrattamenti. Anche nonostante la fine delle relazione, l'uomo avrebbe continuato a tormentarla. Oggi gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal capo Carlo Pinto, hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’ex convivente accusato di atti persecutori aggravati e continuati.

Le indagini della procura di Ancona erano scattate in seguito alla denuncia della donna in Commissariato, stanca di subire minacce e violenze. All’esito dell’attività investigativa della Mobile, la Procura della Repubblica ha avanzato al Gip la richiesta di applicare una misura idonea ad allontanare l'uomo dalla sua ex. L'anconetano è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari nella sua casa ad Ancona.