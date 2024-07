Moglie sottomessa ed esclusa dalla vita sociale: ammonito marito prevaricatore

ANCONA - Ammonimento del questore Capocasa nei confronti di un uomo per condotte di violenza domestica e stalking ai danni della moglie. Il provvedimento è stato emesso a seguito di alcuni interventi delle forze dell'ordine a causa dei ripetuti litigi della coppia bengalese, dovuti all’atteggiamento prevaricatore e controllante dell’uomo, un 40enne con precedenti. In particolare dall'istruttoria è emerso come la moglie 30enne fosse vittima di una situazione di "sottomissione" e di controllo da parte del marito che, in alcune occasioni, era arrivato a spintonarla e ad escluderla dalla loro vita sociale.

«Ribadiamo a tutti coloro che possono essere vittime di violenza, che non sono soli - dichiara il Questore - ed in caso di disagio chiamare il numero della Rete Nazionale Antiviolenza 1522 e qualora si verificasse una situazione di pericolo chiamare SEMPRE il 112. Aiutateci ad aiutarvi».