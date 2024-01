Approfitta dei sentimenti della ex per farsi dare del denaro e la violenta: arrestato

ANCONA- Violentata dall’ex al quale dava del denaro. Vittima è una ragazza di 20 anni che non accettava la fine della storia d’amore con un 40enne. Una breve relazione avvenuta nell’ultima estate, che però ha profondamente segnato la giovane, lasciata dall’uomo per mettersi con un’altra donna. Il quarantenne italiano si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di Montacuto dove dovrà espiare una pena di 5 anni, 4 mesi e 20 giorni per violenza sessuale aggravata e lesioni. A seguito della sentenza di condanna, ieri è arrivato l’ordine di carcerazione e l’uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato condotto dai poliziotti della Squadra Mobile in carcere. Da quanto ricostruito nella fase investigativa, la grave violenza sessuale è avvenuta in un contesto caratterizzato da difficili rapporti personali e profonde implicazioni emotive, che hanno condizionato e, infine, esposto a pericolo la vittima.

La giovane nel tentativo di riavvicinarsi all’uomo e di compiacerlo, non si accorgeva o non dava peso alle scuse dell’ex che, approfittando dei sentimenti della giovane, la usava per farsi corrispondere somme di denaro. In una particolare circostanza, dopo aver dato dei soldi all’uomo, la ventenne è stata invitata insistentemente a salire a casa sua. Una volta arrivata, nonostante il suo dissenso, è stata costretta a subire violenze sessuali, che le hanno provocato ecchimosi alle cosce e alla spalla. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di riscostruire dettagliatamente la dinamica dei fatti ed il pericolo di reiterazione di reati analoghi nei confronti della vittima. All’esito della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Ancona di applicazione di adeguata misura cautelare, il GIP ha disposto per l’indagato gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ieri, dopo la sentenza di condanna, il quarantenne, raggiunto a casa dai poliziotti della Squadra Mobile, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto.