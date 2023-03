Ragazza rapinata, evasione e violenza sessuale: misure cautelari per tre persone

FALCONARA - Lunedì mattina i carabinieri della tenenza di Falconara hanno dato seguito a un’esecuzione di ordinanza di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, nei confronti di una donna 46enne che dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione per un’evasione documentata e risalente al 2018.

Lunedì pomeriggio a finire nel carcere di Montacuto è stato invece un falconarese che dovrà scontare una pena di 6 anni per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Episodi risalenti a circa 11 anni fa e commessi a Falconara.

A finire nei guai è stato anche il 20enne anconetano, già arrestato l’estate scorsa dai militari del Norm per rapina in concorso ai danni di una ragazza, allo stabilimento balneare Donaflor. Si trova ai domiciliari perché non rispettava l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.