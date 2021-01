Viola la zona rossa portando con sé la marijuana: denunciato e multato

Passeggiava con in tasca due grammi e mezzo di marijuana violando le regole e passeggiando tranquillamente in strada durante i giorni di zona rossa.

Ieri pomeriggio (venerdì 1 gennaio), i carabinieri di Collemarino hanno denunciato un uomo di 38 anni per possesso di sostanze stupefacenti ed è stato multato per divieto di spostamento durante i giorni in cui è possibile transitare, come da decreto, solo in caso di necessità e urgenza.