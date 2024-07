Piomba a casa di sconosciuti con un taglierino in mano: «Voglio dormire qui» Arrestato e condannato

FALCONARA - Prima fa un’incursione a casa di sconosciuti, con un taglierino in mano, pretendendo di dormire nell’abitazione poi minacciai carabinieri con un coltello ed infine viene trovato con un’automobile rubata ad una ragazza di Bologna. Tre reati in una sera. A commetterli un 24enne di origine tunisina residente a Chiaravalle. Era il 27 maggio del 2023 quando il giovane è piombato a casa di una famiglia, in via Nazario Sauro. «Voglio dormire qui» avrebbe detto ai proprietari che se lo sono trovato davanti impugnando un taglierino. La famiglia ha chiamato i carabinieri che arrivati sul posto hanno cercato di farlo uscire ma il giovane ha estratto un coltello puntandoglielo contro. Poi ha minacciato di ferirsi lui stesso con la lama, un gesto autolesionistico che è stato impedito dal personale in divisa che lo ha disarmato. Il 24enne si è buttato a terra tirando calci per non farsi raggiungere e lanciando contro i militari dei frammenti di vetro. Alla fine è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violazione di domicilio.

Durante i controlli di rito è emerso che era arrivato a Falconara con una vettura Citroen C1 risultata però rubata il giorno stesso ad una 33enne di Bologna. Dentro il veicolo era stata occultata anche una patente di guida appartenente ad un falconarese. Anche questa era risultata rubata, con regolare denuncia sporta dal proprietario il giorno prima. Al tunisino è stato quindi contestato anche il reato di ricettazione. Ieri mattina la giudice Paola Moscaroli lo ha condannato per tutti e tre i reati ad un anno e dieci mesi di reclusione. In tribunale si è collegato, per l'udienza, dal carcere di Cuneo dove si trova recluso per altra causa.