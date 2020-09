Umani Ronchi sbarca sul network americano dedicato ai wine lovers

OSIMO - L’azienda vitivinicola Umani Ronchi alla conquista del pubblico americano. La storica cantina con sede ad Osimo, eccellenza nel panorama enologico nazionale ed internazionale, è stata scelta da Jeff Porter, tra i più influenti sommelier statunitensi, per il suo programma Sip Trip, letteralmente viaggio a sorsi. Un informale tour on the road che racconta l’Italia agli Usa attraverso i suoi migliori produttori di vino e i suoi territori.

La serie, composta da 14 episodi, debutterà domani, giovedì 1°ottobre, su Somm Tv, il canale americano in streaming che esplora il mondo del vino, della birra e degli spirits con documentari, serie tv e masterclass. In lingua originale con sottotitoli in italiano, spagnolo e portoghese per soddisfare l'audience globale del network, la puntata sull’incontro tra Jeff Porter e Michele Bernetti, titolare di Umani Ronchi, rappresenta anche un prezioso veicolo di promozione turistica del territorio. «Abbiamo parlato di vitigni – racconta Bernetti – in particolare del nostro Verdicchio Vecchie Vigne, delle sue potenzialità produttive e del suo stretto legame con il territorio, ma anche delle Marche, una regione al plurale, sospesa tra le colline e il mare, tra le città d’arte e i piccoli borghi medioevali, ricca di sapori e prodotti tipici che raccontano la storia di una grande e variegata tradizione gastronomica. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la valorizzazione dell’eccellenze vitivinicole e da imprenditore, ma soprattutto da marchigiano, sono orgoglioso di aver dato il mio piccolo contributo per aumentare la visibilità che la nostra regione merita».

Insieme a un gruppo di amici sommelier e esperti enologi, Jeff Porter ha incontrato oltre 40 produttori italiani, con l’obiettivo di offrire agli americani che amano il Bel Paese e il suo vino l’opportunità di vivere da casa le esperienze e le sensazioni dei protagonisti. La serie non sarà visibile solo negli Stati Uniti: Somm Tv è infatti disponibile in tutto il mondo per tutti i dispositivi e Smart Tv, tramite la app dedicata e il sito web. Il podcast è presente nelle principali piattaforme, inclusi iTunes e Spotify.