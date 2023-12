Tra corse cancellate e ritardi, Vincenzo e la dura vita del pendolare: «Stufo di giustificarmi in azienda»

RIMINI - Quella di Vincenzo è una vita da pendolare. Da Ancona, dove risiede, ogni giorno arriva fino a Coriano (Rimini) per lavorare, spostandosi con i mezzi pubblici. «Scendo alla stazione ferroviaria di Rimini – conferma – e attendo l’autobus della linea 7 per andare al lavoro». Poi, naturalmente, il percorso inverso per tornare a casa. Pochi passaggi, ma che in questi giorni sono diventati una vera e propria impresa, a causa delle tante corse soppresse da Start Romagna.

«Prendo l’autobus delle 7,10, perché devo iniziare a lavorare alle 8 – racconta Vincenzo -. Se sopprimono la corsa, come è capitato, arrivo in ritardo e devo presentare la giustificazione all’azienda. Ma non è un problema solo mio. Una volta ci siamo contati, eravamo 25 persone ad aspettare. Un disagio per tutti, quindi. Dall’azienda dei trasporti dicono di fare reclamo, di vedere sul sito se ci sono corse soppresse, ma a volte il preavviso è breve».

Poi c’è il ritorno

«Quando esco dal lavoro riprendo la linea 7 che mi riporta in stazione – spiega Vincenzo -. In questi giorni, alle 15.42 passa l’ultimo autobus e poi è tutto soppresso fino alle 19. Me l’ha segnalato una persona che esce più tardi rispetto a me e quindi si trova con il problema dei trasporti». Una situazione frustrante, confermata anche dai media locali, che riferiscono di decine di corse soppresse in tutta la provincia. Una situazione imputata al personale sottodimensionato rispetto alle necessità a cui si aggiungono malattie e ferie. «Non capisco come mai un servizio pubblico lascia a terra le persone e addirittura gli studenti – commenta il pendolare -. Se non ci sono gli autisti, se non c’è la possibilità di garantire le corse, mi chiedo perché non diano il servizio ad altri, ad esempio alla Bonelli. Anche perché quella di oggi non è una novità. In passato ci sono già state situazioni simili».