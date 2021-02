Villanova, nuovi posti auto per recuperare quelli sottratti dalla Ciclovia Adriatica

FALCONARA - Si concluderanno in settimana i lavori di sistemazione di una nuova area di sosta a Villanova, all’uscita del sottopasso carrabile che collega il quartiere al centro città. Nell’area dell’ex Nord Legno saranno ricavati 20 stalli di sosta, in modo da recuperare in parte i posti auto sottratti dalla realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile che attraversa Villanova, nell’ambito del progetto della Ciclovia Adriatica.

Altri posti auto sono stati ripristinati in via Flaminia, a ridosso del sottopasso pedonale (ex passaggio a livello). Qui la ditta Ricciardello, che ha l’appalto per la realizzazione del bypass ferroviario, nella mattinata di oggi 9 febbraio ha rimosso le impalcature che occupavano parte della sede stradale, liberando una decina di stalli. «L’amministrazione comunale – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – sta lavorando per individuare nuovi posti auto anche nella zona nord del quartiere».