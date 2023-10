Prenotano online una villa con piscina per le vacanze a Ibizia, famiglia vola sull'isola e scopre la truffa

SENIGALLIA- Una villa da sogno a Ibiza, con cinque camere e cinque bagni, nonché una piscina ad uno esclusivo. La casa ideale per trascorrere le vacanze estive con i propri cari trovata e presa in affitto su un noto sito online. Peccato che una famiglia di Senigallia volata nella meravigliosa isola delle Baleari si sia trovata di fronte ad una truffa. Rientrati, la donna caduta nel tranello si è recata al Commissariato di polizia per denunciare l’accaduto. La vittima ha riferito di aver trovato la villa su “Booking” e una non appena avuto conferma della disponibilità dell’abitazione per il periodo richiesto, ha inserito a garanzia i dati della carta di credito. A questo punto ha ricevuto un sms dal sito che la indirizzava a contattare il proprietario della villa tramite mail dedicata al fine di confermare l’affitto. La donna ha quindi inviato un messaggio ribadendo di essere interessata alla villa per il periodo indicato, sollecitando l’invio di ulteriori foto e chiedendo informazioni per il pagamento. Ha anche comunicato l’orario di arrivo ad Ibiza.

L’ignara vittima, ricevuti foto e Iban, poco dopo ha effettuato il pagamento di oltre 4mila euro. Trascorsi alcuni giorni le è arrivata la mail del proprietario con la conferma dell’avvenuto bonifico e l’indirizzo esatto dell’abitazione per la vacanza. La donna e i suoi familiari sono volati a Ibiza, ma una volta raggiunto l’indirizzo indicato, hanno scoperto che in realtà la villa era abitata dai proprietari, del tutto ignari della prenotazione. Anzi, hanno riferito di aver ricevuto più volte visite da parte di aspiranti villeggianti ugualmente truffati. Gli accertamenti esperiti dagli uomini del Commissariato, diretti dal Vice Questore Mabj Bosco, hanno consentito di risalire a un quarantenne calabrese, presumibilmente autore dell’intera operazione, che è stato denunciato per truffa.