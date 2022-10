«Peggior contratto del settore sanitario privato», a Villa Adria scatta lo sciopero con sit-in

ANCONA - Scatta la protesta a Villa Adria. Lunedì 17 ottobre, i lavoratori incroceranno le braccia per la mancata applicazione del contratto della sanità privata. Ovvero, un taglio di circa 400 euro nella busta paga dei neoassunti. Lo sciopero è stato proclamato dalla Fp Cgil di Ancona.

La protesta si svolgerà dalle ore 12 alle ore 13, davanti alla sede della struttura, in via Flaminia 326 (Ancona).

«Per le Marche, il caso di Villa Adria, dove i dipendenti lavorano con il peggiore contratto del settore sanitario privato, è il più eclatante di tutta la regione» spiega in una nota la FP Cgil di Ancona.