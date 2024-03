Offende i carabinieri e la bandiera, poi evade: torna ai domiciliari per scontare la pena

FALCONARA - In un caso offende i carabinieri, nell'altro evade dai domiciliari: sottoposto ai domiciliari. La misura è scattata per un 58enne falconarese in esecuzione di pena per due sentenze divenute definitive,. La prima nel 2019 per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alla bandiera nazionale e nel 2020 per evasione, Sconterà un anno e due mesi.

Il primo episodio si riferisce al mese di luglio 2016 quando i carabinieri della Tenenza hanno proceduto al controllo del suo veicolo, parcheggiato in una via centrale del Comune di Falconara Marittima e contestando la mancata copertura assicurativa. IIl cinquantottenne, a voce alta ed alla presenza di più persone, ha ripetutamente offeso l’onore ed il decoro dei militari e della bandiera nazionale.

Il secondo fatto è avvenuto alla fine di luglio 2018 quando l’uomo, che in quel periodo era sottoposto sempre ai domiciliare, era evaso dalla propria abitazione.