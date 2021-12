Corpo senza vita fra la vegetazione: la scoperta choc di un passante

Ritrovamento choc la vigilia di Natale a Jesi. Un cadavere è stato ritrovato il 24 dicembre poco dopo le 13 nella boscaglia del Moreggio, zona ciclo-pedonale a ridosso del fiume Esino e di via del Verziere. Si tratta di un 70enne. A scoprire il corpo senza vita sarebbe stato un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 oltre al medico legale e ai carabinieri della Compagnia di Jesi.

Per lui purtroppo non c’era più nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause delle decesso ma, a quanto si apprende, il cadavere non presenterebbe segni di violenza. Essendo quella strada un luogo frequentato da amanti della natura ed escursionisti è plausibile che il 70enne si sia recato lì per passeggiare e abbia improvvisamente accusato un malore.