Una nube di fumo nell’aria, paura tra i residenti: principio d’incendio alle Poste

ANCONA – Paura nella scorsa notte, tra il 26 e il 27 agosto, dalle parti di Brecce Bianche e Passo Varano.

I Vigili del Fuoco, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti, sono dovuti intervenire per sventare un principio d’incendio che si è sviluppato in un locale tecnico nelle adiacenze del centro smistamento di Poste Italiane. L’allarme è scattato intorno alle 4 della notte e il pronto intervento dei pompieri ha limitato i danni che sono rimasti circoscritti ad una centralina elettrica collegata ad un impianto fotovoltaico. Al momento non si segnalano danni ulteriori.