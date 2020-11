Fabriano, il campanile della chiesa perde i pezzi e arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fabriano per la rimozione di parti pericolanti sul campanile della Cattedrale di San Venanzio Martire. Per eseguire la rimozione è stato necessario l'utilizzo dell'autoscala proveniente dalla sede centrale di Ancona. Le parti ammalorate sono state rimosse mettendo la zona sottostante in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale.