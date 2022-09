Alluvione, oltre mille gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dall’inizio dell’emergenza

ANCONA- Proseguono le operazioni di soccorso dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito gran parte del territorio regionale, in modo particolare nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata.

Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi dal Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per prestare soccorso alla popolazione, per rimuovere il fango, liberare le strade, tagliare gli alberi abbattuti e per gli allagamenti: 1.163 gli interventi effettuati. In corso le ricerche delle due persone disperse nella zona di Barbara: squadre a terra, unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso e droni al lavoro.