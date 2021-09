«Vigili di m...», minacce agli agenti e poi l'aggressione: arrestato un 19enne

Prima gli insulti ai vigili urbani, poi ne aggredisce uno prendendolo a calci e afferrandolo per il collo. Ad assistere alla brutale scena sabato notte c'erano anche dei passanti accorsi in aiuto dell'agente in difficoltà. Il giovane si è dato poi alla fuga per essere rintracciato poco dopo dai militari.

E' l'episodio choc avvenuto a Castelferretti. Un 19enne, in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escendescenze prima con insulti senza ragione ai vigili e poi con la vera e propria aggressione fisica. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Falconara che, guidati dal comandante Michele Ognissanti, hanno gestito la situazione e arrestato il giovane che nel frattempo era scappato rifugiandosi all'interno dell'androne di un palazzo.

Ora il giovane, non nuovo a imprese del genere, è agli arresti domiciliari e già oggi dovrebbe comparire in tribunale per il processo per direttissima. E' accusato di oltraggio resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni personali, perché il vigile ha riportato una prognosi di cinque giorni.