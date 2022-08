Bevono birra seduti sul muretto, si “scordano” dell’ordinanza e vengono multati

ANCONA - Due persone, un rumeno di 28 anni e un maliano di 27 anni, sono stati multati dalla polizia per violazione dell’ordinanza comunale in materia di alcol: stavano bevendo birra seduti su un muretto nei pressi della piazzetta del supermercato Coop in via Giordano Bruno.

Giornata di controlli straordinari quella di ieri al Piano. Impegnato il personale di Questura, carabinieri, Guardia di finanza, la Polizia provinciale e la Polizia locale. Monitorate, in particolare, le zone degli Archi, via Marconi, parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo bassi e piazzale Loreto e piazza d’Armi.