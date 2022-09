Sparisce da casa, manda un video alla moglie in cui minaccia il suicidio

ANCONA - Si allontana da casa per diversi giorni, poi manda un video alla moglie, facendole capire che si sarebbe suicidato. Sono stati gli agenti della polizia a intervenire per evitare il peggio. E’ successo tutto verso le 12 di ieri. I poliziotti sono stati avvicinati dalla donna che aveva spiegato loro di aver ricevuto il video dal marito, 35enne anconetano, con cui era in fase di separazione.

Dopo aver ricevuto il video la moglie aveva tentato di contattarlo più volte ma senza risposta. Aveva quindi deciso di andare dove il marito era solito parcheggiare la propria auto. L’auto c’era, aperta e con le chiavi nel quadro. Lui no. Tuttavia, dal video inviato si riusciva ad intravedere che l’uomo era circondato da alberi, senza abitazioni né stabili intorno, per cui gli agenti hanno iniziato una ricerca a piedi. L’uomo è stato trovato al parco della Cittadella, in buone condizioni fisiche ma in forte stato di agitazione. Poco distante, sono stati trovati due zaini con indumenti, generi di conforto e un barattolo con all’interno della marjuana che è stata sequestrata. Gli agenti hanno contestato la detenzione e hanno ritirato all’uomo la patente di guida.

E’ stato portato a Torrette per i controlli specialistici.