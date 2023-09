«Vi piscerei sulle queste macchine di m.». Avviso orale del questore per l'autore del video offensivo sulla polizia 

ANCONA – Dopo la denuncia per vilipendio arriva l'avviso orale del questore per il 25enne che si è reso protagonista di un filmato offensivo nei confronti della polizia. Negli scorsi giorni il giovane aveva postato su Instagram una ripresa fatta con il cellulare che riguardava un controllo della polizia in centro. Nel video offendeva gli agenti con parole pesanti: «Io vi ci piscerei su queste macchine di m., bast.». La denuncia è stata per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate. La vicenda è accaduta nel fine settimana. Oggi il questore Cesare Capocasa ha firmato nei riguardi del 25enne la misura di prevenzione dell'avviso orale, in relazione alla personalità complessiva del soggetto, che malgrado la giovane età risulta già avere precedenti di polizia di notevole spessore per maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, evasione, e reati in materia di stupefacenti. Questa misura rappresenta lo strumento per cercare di prevenire ulteriori condotte criminose, con l'avviso all'interessato, che in caso di ulteriori violazioni, si procederà nei suoi confronti con misure più limitative della libertà personale.