Gira un video mentre sta sui binari e lo manda ad un amico, ragazzo salvato dalla polizia

ANCONA – Era sui binari quando si è messo a girare un video, riprendendosi. Poi ha girato quel filmato ad un amico. I suoi intenti non erano chiari infatti l'amico, erano le 21, ha chiamato subito la polizia preoccupato. «Correte vi prego, è in stazione». La segnalazione è stata girata alla polizia ferroviaria che prima ha fatto interrompere la circolazione dei treni nella zona poi si è messa alla ricerca del ragazzo che aveva dei problemi personali che lo affliggevano. Dopo breve tempo il giovane è stato trovato. Era sul primo marciapiede dello scalo ferroviario. Gli agenti lo hanno raggiunto, tranquillizzato e messo in sicurezza. Poi è stato accompagnato all’ospedale di Torrette per accertamenti.



L’interruzione del traffico ferroviario non ha causato particolari ritardi o disagi aiviaggiatori vista la rapidità dell’intervento.