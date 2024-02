Famiglia rom fa la guerra ai vicini per la casa popolare: «Puzzate, andate via, comandiamo noi»

MONTEMARCIANO - «Questa è casa nostra e qui comandiamo noi». Così tre rom avevano messo subito i puntini sulle i quando nel condominio dove abitavano era arrivata una famiglia rom con bambini. Il nucleo straniero era stato affidatario di un alloggio di emergenza ma quella casa che avevano ottenuto era stata presa di mira già da una coppia che viveva nella stessa palazzina ma a casa di un loro parente. «Noi sono 40 anni che siamo qua, non potete comandare a casa degli altri, siete marocchini e dove andare a casa vostra», gli avevano fatto capire appena arrivati. Per sei mesi poi, da maggio a novembre 2019 i tre rom avrebbero reso la vita impossibile alla famiglia marocchina, un 59enne e una 36enne, con figli piccoli a carico.

La palazzina, di proprietà del Comune ma gestita dall'Erap, aveva tre unità abitative. Una era stata data ad un rom di 79 anni che ci viveva con la coppia, lei 39 anni e lui 51, della stessa etnia. Uniti in complotto il trio avrebbe iniziato a prendere di mira i vicini di casa per portarli alla esasperazione e ottenere che se ne andassero via. «Puzzate, siete dei maiali, qui comandiamo noi, siete sporchi, vi faremo andare via di casa». Questo il contenuto delle minacce e delle offese che si sarebbero susseguite per sei mesi nel condominio fino a quando la famiglia straniera non li ha denunciati. I rom sono finiti a processo davanti al giudice Luca Zampetti per minacce aggravate e lesioni in concorso. Diversi gli episodi di violenza e minaccia con ripetute offese come «puzzate e puzzano anche i vostri figli». Il 51enne rom, in una occasione, avrebbe aggredito la donna marocchina spintonandola a terra e facendole riportare 10 giomi di prognosi per un trauma alla spalla. Il processo è stato aggiornato al 9 aprile perché uno dei tre imputati ha chiesto la messa.