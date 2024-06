Pugno in faccia al vicino per una pianta trovata rotta. «Hai una figlia femmina vero? Te la portiamo in Albania»

SENIGALLIA - Si erano fissati che il vicino gli faceva dei dispetti perché invidioso della loro bella famiglia. La terra trovata sulla loro auto, i peli del cane sulla carrozzeria, una pianta di broccoli rotta nell’orto e poi altre piccolezze che avrebbero innescato una reazione fatta di minacce fino a mettergli le mani addosso. Così una coppia di albanesi, moglie e marito di 42 e 47 anni, è finita a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli con l’accusa di lesioni aggravate e minacce nei confronti di due coniugi di 61 anni. La sera del 7 settembre 2020 sono stati aggrediti entrambi e minacciati. «Hai una figlia femmina vero? Te la portiamo in Albania». E ancora. «Chiamo i miei amici e vi sistemo a tutti e due. In Albania le questioni le risolviamo in strada con il coltello». All’uomo era arrivato un pugno in faccia e aveva riportato un trauma alla mandibola e 60 giorni di prognosi. Alla moglie era arrivato un colpo alla clavicola, per lei 20 giorni di prognosi. L’aggressione choc è stata raccontata ieri in tribunale dalla vittima che ha preso il pugno in faccia.

«Quella sera rientravo a casa - ha detto il 61enne senigalliese - erano le 19.40, la vicina di casa era dal balcone e ha iniziato ad insultarmi. Mi ha detto persino che ero un razzista. Ho cercato di calmarla poi è scesa di sotto con il marito. Diceva che ero invidioso della loro famiglia perché loro avevano l’auto più bella della mia e che facevo dispetti ma non era vero. Mi hanno accusato di aver rotto anche una pianta di broccoli nel loro orto. Mentre andavamo a vederla la donna mi è venuta addosso e mi ha dato un pugno in faccia. Il giorno dopo sono dovuto andare in ospedale perché avevo dolore ad un dente». Dopo l’aggressione il 61enne ha chiamato la polizia. Nel frattempo è tornata a casa anche la moglie e mentre chiedeva cosa fosse successo, con gli agenti sul posto, è stata picchiata anche lei. La coppia di 61 anni è parte civile nel processo con l’avvocato Ruggero Tomasi. I due imputati, che rigettano le accuse, sono difesi dall’avvocato Federica Guarella. Le lesioni sono contestate alla 42enne, le minacce al 47enne. Prossima udienza l’8 novembre.