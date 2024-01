Collegamento tra ospedale e piazza Cavour: da Conerobus nuove corse notturne della linea 30

ANCONA - Si amplia il percorso notturno della linea urbana 30 di Conerobus, che a partire dalle 21,40 di tutti i giorni, escluso il sabato, arriva a collegare l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche di Torrette con piazza Cavour. Dopo un periodo di sperimentazione, questo collegamento (in precedenza attivo solo in alcuni orari tra Torrette e il centro) diventa pienamente operativo la notte. Le corse interessate dall'ampliamento sono quelle in partenza dall’ospedale alle 21,40 (arrivo in piazza Cavour alle 22), alle 22,45 (arrivo alle 23.05), alle 23,45 (arrivo alle 0,05), alle 00.45 (arrivo alle 01.05), alle 01.45 (arrivo alle 02.05), tutti i giorni escluso il sabato. Le fermate intermedie, dopo quella dell'ospedale regionale, sono: via Metauro, via Esino, Torrette circolo Arti e mestieri, Torrette stazione FS, Stazione FS centrale, piazza Ugo Bassi. Il capolinea è in piazza Cavour.

I commenti

“Questo – afferma l'assessore all'Università Marco Battino - è importante per i pazienti e per le loro famiglie, per tutti i lavoratori e anche per gli studenti tirocinanti/specializzandi che abitualmente si servono della linea a fine turno. E' un impegno che avevamo preso con l'Università e siamo felici di averlo portato a termine perché il nuovo tragitto consentirà a chi termina il proprio servizio nelle ore notturne di rientrare a casa più agevolmente e in sicurezza”.

“E’ un passo importante - afferma il rettore dell’Università Politecnica delle Marche professor Gian Luca Gregori - per i pazienti, per le famiglie dei pazienti, ma anche per la componente studentesca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per i tirocinanti e specializzandi che abitualmente usano questa linea. L’Ateneo ha sempre incentivato l’uso dei trasporti pubblici locali, agevolando la componente studentesca, finanziando almeno 50 euro per ogni abbonamento. Diventa oggi più che mai fondamentale fornire servizi, per una comunità sempre più numerosa e attenta alle tematiche della sostenibilità”. “Sono molto soddisfatto – afferma l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni – del lavoro dell’assessore Battino, che tiene i rapporti costantemente con l’Università. Questo ci crea l’opportunità di assistere l’Ateneo, ma anche di avere un servizio in più per i cittadini, come in questo caso, con un ampliamento del trasporto pubblico. L’aumento dell’offerta avviene all’interno di una razionalizzazione del bilancio, ma sul trasporto l’Amministrazione Silvetti sta cercando di mantenere un elevato numero di corse urbane, nonostante le numerose difficoltà di Conerobus, che sta comunque facendo passi avanti con il nuovo CdA e la nuova governance”.

“L'impegno di Conerobus – afferma il presidente di Conerobus Italo D’Angelo - in questo caso risponde in modo completo alla nostra mission, che non solo è tesa a offrire un servizio completo e capillare, ma anche a garantire la sicurezza ai viaggiatori, molti dei quali sono giovani studenti tirocinanti, e a contribuire al funzionamento, a tutto tondo, della più importante struttura sanitaria della nostra regione”.