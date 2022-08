Uomo investito da un'auto mentre attraversa via XXIX settembre

ANCONA - Investimento lungo via XXIX settembre, 80enne in ospedale. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Per cause ancora in corso di accertamento l'anziano è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada.

Sul posto il personale del 118 e la Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato portato a Torrette in codice rosso. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale.