Via Villarey · Centro storico

La segnalazione di Paolo, un lettore e autore della foto allegata, riguarda la situazione a pochi passi dalla sede universitaria di Villarey. Materiali lasciati a terra dopo i lavori di un cantiere privato: «Lasciano il cantiere e i rifiuti per strada da mesi in via villarey, il comune dov'è?».