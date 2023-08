Si accascia lungo la strada sulle strisce pedonali, arrivano carabinieri e 118

JESI - Si accascia sulle strisce pedonali di via Verdi, arrivano carabinieri e 118. Protagonista un ragazzo, circa 30 anni, che stamattina si è steso in strada inizialmente senza un apparente motivazione. Ai soccorritori ha raccontato di aver accusato un malore ieri sera dopo aver partecipato a una festa. Le sue condizioni saranno valutate in ospedale. E' stato portato infatti al Pronto soccorso da un mezzo della Croce Rossa. Sul posto anche i carabinieri. Disagi al traffico nell'ora di punta per il tempo necessario all'intervento.