Incendio in appartamento: evacuato l'intero palazzo

Incendio in via Vasari

I vigili del fuoco stanno intervenendo ad Ancona in via Vasari per l’incendio di un appartamento al secondo piano. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e i vigili urbani.

I pompieri con l’ausilio dell’autoscala hanno evacuato due persone, mamma e figlia orginarie del Bangladesh, da una finestra. Il palazzo in via precauzionale è stato fatto sgombrare momentaneamente. Non si segnalano per fortuna persone coinvolte.