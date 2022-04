Il marciapiede è una "trappola", medico anconetano inciampa e finisce in ospedale

ANCONA - Stava passeggiando lungo un marciapiede di via Trieste quando è inciampato sulla buca ed è caduto faccia a terra. E' successo nel primo pomeriggio di oggi e sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona.

L'uomo, un medico anconetano in pensione, ha tentato di riparare il viso utilizzando le proprie mani. Nel tentativo però si è ferito ad un braccio. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. L'incidente di oggi è l'ennesimo cittadino anconetano che cade per via della situazione, a dir poco critica, dei marciapiedi in tutta la città dorica.