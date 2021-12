Investito da un'auto, 38enne finisce sull'asfalto: sul posto i soccorsi

JESI - Investimento questa mattina, poco dopo le 10, tra via Setificio e via XXIV Maggio. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto ha travolto un 38enne straniero che stava attraversando la strada. L'uomo è per fortuna rimasto sempre cosciente ed ha solo lamentato qualche dolore agli arti. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Jesi che l'ha trasportato all'ospedale Carlo Urbani con un codice di media gravità. Nella zona anche la polizia locale e l'automedica del 118.