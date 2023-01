Urla dall'appartamento in piena notte, la donna è a terra e chiede aiuto: soccorsi sul posto

ANCONA - Urla in piena notte per chiedere aiuto dopo essere caduta in casa, scatta l'allarme in via San Martino. E' successo intorno alle 3 del mattino. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini dell'anziana che era appena caduta a terra nel suo appartamento e non riusciva a rialzarsi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco. La donna è stata portata a Torrette in condizioni non gravi.