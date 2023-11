La zona pedonale è "invasa" dalle auto in sosta. I residenti di via Podesti: «Percorso ad ostacoli, è pericoloso»

ANCONA - Auto parcheggiate tutto il giorno dove sarebbe vietato, in una zona riservata al passaggio pedonale. Una situazione che si protrae ormai da troppo tempo, nonostante le richieste di intervento alla polizia locale. I residenti di via Podesti sono ormai esasperati, convinti che prima o poi qualcuno si farà male: «E' una zona riservata al passaggio pedonale - ci racconta Michele, un residente di via Podesti - e nessuno potrebbe parcheggiare la propria auto. Invece giorno e notte ci sono veicoli in sosta. Abbiamo sollecitato più volte i vigili urbani che però non intervengono. Passeggiare lungo la via, soprattutto con il passeggino, diventa un percorso ad ostacoli e si rischia di essere travolti dalle macchine che salgono ad elevata velocità. Abbiamo bisogno che il Comune intervenga».