Trovato a terra in un lago di sangue, gravissimo un 25enne anconetano

ANCONA - Trovato in un lago di sangue ai piedi di un muretto. Giallo su quello che è accaduto a un ragazzo anconetano di 25 anni questo pomeriggio in via Montebello. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla e il 118. Il giovane è stato portato a Torrette in condizioni molto gravi.

Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo è caduto dal muretto sovrastante la via per cause ancora in fase di accertamento. Dinamica al vaglio della polizia.