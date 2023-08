Lavori all'ex Provincia, occhio alla viabilità: strada chiusa in pieno centro

ANCONA - Via Marsala chiusa in parte. Da dopodomani, mercoledì 23, fino al 25 a causa dei lavori di riqualificazione del Palazzo di Vetro (ex Provincia), sede dell’Università Politecnica delle Marche, via Marsala verrà interdetta alla circolazione nel tratto tra via Palestro e corso Stamira I veicoli provenienti da via Palestro con direzione corso Stamira dovranno proseguire diritto in direzione via Palestro - via Leopardi. Divieto di sosta e fermata in entrambi i lati nel tratto dei lavori.